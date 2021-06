Calcio: De Laurentiis “Io senza scorta, mi sento uomo libero”

"Qualcuno mi scrive ti 'uccidiamo' perchè l'ho fatto arrestare" NAPOLI (ITALPRESS) – "Io ho la scorta quando vado alla partita, ma quando sono a Napoli da solo mi rifiuto di avere la scorta perchè mi sento un uomo libero. Anche se qualcuno mi scrive ti uccidiamo, magari perchè l'ho fatto arrestare. Loro sanno che con me il compromesso non esisterà mai, perchè io la sera quando vado a dormire spengo la luce e non mi devo portare dietro i problemi. Infatti mi addormento subito". Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ospite del Passepartout Festival. (ITALPRESS). mra/gm/red 15-Giu-21 16:23