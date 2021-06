Calcio: Fiorentina. Ribery “Mi piace tutto di Firenze, vorrei restare”

"Pronto a prolungare la mia esperienza in viola per 1-2 anni", dice il francese FIRENZE (ITALPRESS) – "Vorrei prolungare e restare a Firenze. Ci sono un sacco di cose che mi piacciono: la città, la gente, i tifosi, la lingua, tante cose. Ho passato due anni belli, è stata una grande esperienza, spero che continui ancora per una o due stagioni". Lo ha detto Franck Ribery in un'intervista rilasciata al canale ufficiale Youtube del Bayern Monaco, con l'attaccante francese che oggi ha fatto visita al centro sportivo del club bavarese in cui ha giocato per 12 anni. "La mia posizione è chiara, quella di rimanere alla Fiorentina – ha aggiunto Ribery -. Conoscete la mia mentalità: mi piace lavorare. Mi diverto molto quando sono sul terreno di gioco". (ITALPRESS). lc/ari/red 15-Giu-21 16:41