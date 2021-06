Calciomercato: Keylor Navas in vendita, Psg chiede 12 milioni

Secondo "Marca" i francesi vogliono far posto all'arrivo di Donnarumma PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Paris Saint-Germain sta provando a liberarsi di Keylor Navas per far spazio a Gianluigi Donnarumma. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "Marca", ricostruendo una vicenda di mercato ancora poco chiara. Il club francese ha da poco rinnovato il contratto del portiere costacaricano fino al 2024 ma ora vuole sfruttare l'occasione di portare a Parigi il numero uno della nazionale italiana, pronto a liberarsi a parametro zero dal Milan. Per questo il Psg chiede circa 12 milioni di euro per Navas, che però compirà 35 anni a dicembre e ha un ingaggio molto importante. Secondo Marca sul portiere costaricano ci sarebbero Juventus (che però ha Szczesny), Milan (che in realtà ha appena acquistato Maignan) e Manchester United. Una cosa è certa: Keylor Navas vuole un posto da titolare e l'arrivo di Donnarumma al Psg per lui sarebbe un problema. (ITALPRESS). pal/red 15-Giu-21 10:07