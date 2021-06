Calciomercato: Real. Ancelotti pensa a Barella e Locatelli

Il tecnico dei blancos ha inserito i due centrocampisti azzurri nella lista dei rinforzi MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Carlo Ancelotti guarda in Premier, ma anche e soprattutto in Italia per il suo Real Madrid. Secondo il sito del quotidiano catalano "Sport", il tecnico dei blancos avrebbe individuato in due centrocampisti azzurri, possibili importanti rinforzi per il suo Real. Si tratta di Manuel Locatelli e Nicolò Barella, il primo centrocampista del Sassuolo, il secondo dell'Inter, entrambi impegnati a Euro2020 con l'Italia di Roberto Mancini. Nel mirino anche il nazionale inglese del Leeds, Kalvin Phillips, già nella lista dei rinforzi del club madrileno ancora prima del ritorno di Ancelotti. (ITALPRESS). ari/red 15-Giu-21 16:28