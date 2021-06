Euro2020: Bonucci “Vogliamo vincere per passare il turno”

Il difensore della Juve "Con la Svizzera sarà difficile, serve umiltà" ROMA (ITALPRESS) – "Domani è una partita importante per passare il turno, sarà difficile ma il nostro obiettivo è portare a casa tre punti e poi pensare al Galles". Queste le parole di Leonardo Bonucci a Rai Sport alla vigilia della sfida contro la Svizzera, secondo match per l'Italia a Euro2020. "Non abbiamo mai fatto calcoli e non penso li faccia il mister per la formazione da mettere in campo: schiererà chi sta meglio, ma la nostra squadra nei 26 è completa e chi gioca potrà portare l'Italia alla vittoria – ha osservato il difensore della Juve e della nazionale – La Svizzera ha capacità tecniche e tattiche che possono metterci in difficoltà: servirà grossa pazienza, lucidità e l'umiltà che ci ha contraddistinto finora". (ITALPRESS). pal/red 15-Giu-21 11:12