Euro2020: Eriksen “Ancora qualche esame ma sto bene e tifo Danimarca”

Il giocatore dell'Inter dall'ospedale "Grazie a tutti per gli auguri" ROMA (ITALPRESS) – "Ciao a tutti. Mille grazie per i vostri dolci e sorprendenti auguri e messaggi che ho ricevuto da tutto il mondo. Significano molto per me e la mia famiglia. Io sto bene. Devo ancora sottopormi ad alcuni esami all'ospedale, ma mi sento ok. Adesso tiferò per i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite: giocate per tutti i danesi". Questo il messaggio pubblicato su Instagram da Christian Eriksen, ancora ricoverato a Copenaghen dopo il malore accusato sabato scorso in campo nei minuti finali della sfida tra Danimarca e Finlandia, prima giornata di Euro2020. (ITALPRESS). pal/red 15-Giu-21 09:13