Euro2020: Russia. Cherchesov”Senza alternative,punti con la Finlandia”

"La classifica parla chiaro e affrontiamo un avversario diverso rispetto al Belgio", dice il ct russo SAN PIETROBURGO (RUSSIA) (ITALPRESS) – "Dopo la prima partita persa contro il Belgio, abbiamo principalmente lavorato per cercare di recuperare energie". Così Stanislav Cherchesov, commissario tecnico della Russia, alla vigilia della sfida contro la Finlandia, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Euro2020. "L'avversario è diverso e a livello di classifica la situazione è chiara – ha proseguito – dobbiamo cercare di fare punti". Il ct russo dovrà fare anche i conti con diverse assenze: "Abbiamo dei giocatori acciaccati, vedremo con lo staff medico chi sarà disponibile". Infine sulle critiche dopo il match del debutto, Cherchesov ha concluso: "Sono state tutte abbastanza giustificate, dobbiamo cercare soluzioni per vincere". (ITALPRESS). mra/ari/red 15-Giu-21 16:34