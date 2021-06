Euro2020: Uefa apre indagine disciplinare su Marko Arnautovic

L'ex Inter ha pronunciato parole offensive nel match con la Macedonia NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La Uefa ha aperto un'indagine disciplinare nei confronti dell'austriaco Marko Arnautovic, nominando "un ispettore etico e disciplinare" per chiarire quanto accaduto nel corso della gara vinta per 3-1 dall'Austria all'Europeo contro la Macedonia del Nord. Lo stesso ex centravanti dell'Inter, domenica scorsa, ha ammesso di aver pronunciato parole offensive nel corso della sua esultanza, negando però le accuse di razzismo ricevute. (ITALPRESS). mra/gm/red 15-Giu-21 16:23