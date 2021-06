JLR sviluppa un prototipo Defender con celle a combustibile di idrogeno

Jaguar Land Rover sta sviluppando un prototipo di veicolo a celle a combustibile di idrogeno (FCEV) basato sulla nuova Defender, che iniziera' i test nel corrente anno. Il concept FCEV fa parte del programma Jaguar Land Rover che prevede di raggiungere le emissioni zero allo scarico entro il 2036 e zero emissioni di carbonio su tutta la catena produttiva: fornitori, prodotti, operazioni, entro il 2039, in linea con la strategia Reimagine. I veicoli FCEV, che generano elettricita' dall'idrogeno per azionare il motore elettrico, sono complementari ai veicoli elettrici a batteria (BEV) nel percorso verso le emissioni zero. I veicoli FCEV a idrogeno sono caratterizzati da elevata densita' energetica e rapidita' di rifornimento, con minima perdita di autonomia alle basse temperature; questa tecnologia si dimostra quindi ideale per i veicoli piu' grandi e con maggiore autonomia o per quelli destinati ad operare in climi particolarmente caldi o freddi. Dal 2018 il numero globale dei FCEV sulle strade e' quasi raddoppiato, e le stazioni di rifornimento di idrogeno sono aumentate del 20%. Entro il 2030 si stima che i veicoli FCEV a idrogeno potrebbero superare a livello mondiale i dieci milioni con 10.000 stazioni di rifornimento. L'avanzato Progetto Zeus di Jaguar Land Rover e' parzialmente finanziato dall'Advanced Propulsion Centre governativo, e consentira' agli ingegneri di ottimizzare le prestazioni della motorizzazione a idrogeno in termini di performance e capacita' che i nostri clienti si attendono: dal rifornimento al traino, alle qualita' in off-road. Il prototipo ad emissioni zero allo scarico della Defender FCEV iniziera' i test nel Regno Unito entro la fine del 2021, per verificare le caratteristiche chiave, come consumi e prestazioni in off-road. Per il Progetto Zeus Jaguar Land Rover ha lavorato a fianco dei piu' prestigiosi specialisti di Ricerca e Sviluppo, inclusi Delta Motorsport, AVL, Marelli Automotive Systems e l'UK Battery Industrialisation Centre (UKBIC) per studiare, sviluppare e creare il prototipo FCEV. "Sappiamo che in futuro l'idrogeno avra' un ruolo nel mix di motorizzazioni dell'intero settore dei trasporti e che, accanto ai veicoli a batteria, offre una soluzione ad emissioni zero allo scarico che si adatta alle specifiche richieste e capacita' della gamma di classe mondiale dei veicoli Jaguar Land Rover. Il lavoro svolto con i nostri partner nel Progetto Zeus avvicina la nostra Azienda all'obiettivo zero emissioni di carbonio entro il 2039, mentre ci prepariamo alla prossima generazione di veicoli a zero emissioni allo scarico" dichiara Ralph Clague, Head of Hydrogen and Fuel Cells di Jaguar Land Rover. (ITALPRESS). tvi/com 15-Giu-21 14:55