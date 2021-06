Kia presenta EV6, Bitti “Entro 2026 11 nuovi modelli elettrici”

Lancio effettivo a settembre 2021 ma preordini gia' partiti dal 19 aprile: e' in arrivo EV6, il nuovo Crossover elettrico di KIA. Dimensioni importanti tra i 4,60 e i 4,80 metri, grande abitabilita', posizione di guida rialzata, estrema dinamicita'. Una linea elegante e contemporanea per un'auto completamente elettrificata, che ha fino a 510 km di autonomia. EV6 e' il nuovo hero product per il brand, un acceleratore per il futuro dei dealer con sbalzi ridotti, passo allungato (2,90 m), altezza 1,55, massima efficenza e massima autonomia; 77,4 kWh il pacco batteria, configurazioni RWD oppure AWD e dual motor, tecnologia a 800 volt e peso 1930 kg. "Abbiamo iniziato l'anno presentando il nostro nuovo logo – ha dichiarato Giuseppe Bitti, Ad Kia Italia – e continuiamo offrendo una vasta gamma di servizi di mobilita' sempre piu' evoluti e customizzati per i nostri clienti. Dal 2008 Kia e' in crescita complessivamente sul mercato europeo con un 3,5% ed in Italia con una quota di mercato al 2020 del 2,6%. Abbiamo messo in atto il cosiddetto piano 'S' che ben rappresenta la visione di Kia per i prossimi anni: entro il 2026 avremo 11 nuovi modelli elettrici e l'obiettivo per il 2030 e' la vendita di oltre 1,6 milioni di veicoli elettrificati cioe' il 50% della produzione" ha sottolineato Bitti. EV6 ha un costo da 49.500 a 69.500 euro a cui dedurre gli incentivi statali, con possibilita' di finanziamento con anticipo di 9.300 euro e una rata mensile di 299 x 36 mesi, oppure la soluzione del noleggio con un anticipo di 5.500 euro e 30 mesi di Kia Renting con una rata di 396 euro Di serie su questa automobile il doppio display curvo, materiali sostenibili, un head-up display con realta' aumentata e un programma 7+7+7 ovvero 7 anni di garanzia con km illimitati, 7 anni di manutenzione e 7 anni di servizi di connessione. (ITALPRESS). ban/tvi/red 15-Giu-21 18:00