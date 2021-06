Motomondiale: Marquez “Sachsenring mi piace, speriamo di far bene”

Pol Espargaro "Honda vuole fare passi avanti prima della pausa estiva" ROMA (ITALPRESS) – "Dopo la giornata dedicata ai test a Barcellona, una settimana di riposo tra le gare è stata utile per recuperare. Abbiamo lavorato molto e ora arriviamo al Sachsenring, un circuito dove mi è sempre piaciuto correre. Naturalmente quest'anno arriviamo in una posizione differente, ma speriamo che la condizione ci consenta di essere competitivi dal punto di vista fisico. Vediamo cosa ci porterà questo weekend". Queste le parole di Marc Marquez, pilota della Honda, nella settimana che poterà il circus delle due ruote al gran premio di Germania. "Arriviamo in Germania dopo una buona giornata di test in Spagna. Veniamo da alcune gare molto dure e per questo è importante concentrarci sulla prossima per capire cosa possiamo fare in questo weekend – ha aggiunto il compagno di squadra – Pol Espargaro – Su questo circuito nel passato Honda si è dimostrata forte e con ciò che abbiamo provato nei test spero che potremo fare dei passi avanti. Ogni aspetto in MotoGp è molto importante, le differenze sono minime: anche un piccolo miglioramento può aiutarci, specialmente per le qualifiche. Abbiamo due gare prima del break estivo e vogliamo arrivarci in modo positivo". (ITALPRESS). pal/red 15-Giu-21 12:48