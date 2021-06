Tokyo2020: Coates sbarca in Giappone per coordinare preparativi

Il presidente Bach dovrebbe invece raggiungere Tokyo a inizio luglio TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Il vicepresidente del Comitato Olimpico Internazionale John Coates è arrivato in Giappone insieme ad altri alti funzionari per coordinare i preparativi per le Olimpiadi di Tokyo che inizieranno il 23 luglio. Lo riporta il quotidiano Japan Today. La visita di Coates arriva in un momento di forte preoccupazione da parte del popolo nipponico per l'organizzazione dei Giochi, anche se la curva dei contagi da Covid-19 in Giappone è in netta discesa nelle ultime settimane. Coates è stato sottoposto a un test molecolare all'arrivo: ora resterà in quarantena per tre giorni e poi dovrà rispettare per ulteriori 11 giorni le restrizioni previste dal governo giapponese. Secondo il comitato organizzatore, il presidente del Cio Thomas Bach dovrebbe arrivare a Tokyo a inizio luglio. Il Governo nipponico sta intanto valutando la possibilità di alleviare le misure restrittive, previste al momento dallo stato d'emergenza, durante i Giochi Olimpici. (ITALPRESS). pal/red 15-Giu-21 09:41