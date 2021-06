Atletica: Jacobs riparte dai 100 metri di Chorzow

Il primatista italiano rientra dopo il problema muscolare ROMA (ITALPRESS) – Trentotto giorni dopo il primato italiano di 9"95, domenica torna in pista Marcell Jacobs. La rabbia per lo stop, la voglia di ripartire ancora più forte in direzione Olimpiadi di Tokyo. Il recordman dei 100 metri riprende la propria corsa a Chorzow, in Polonia, alle 13.10, nello stadio che l'ha visto volare alle World Relays in una strepitosa frazione in staffetta cronometrata a 8"91. L'azzurro delle Fiamme Oro si ripresenta in pista dopo aver rinunciato prima alla gara di Rieti del 22 maggio a causa di un problema muscolare emerso in allenamento, e poi al Golden Gala Pietro Mennea di Firenze per prudenza, così da non affrettare il rientro, a poche settimane dai Giochi. Allo stadio Slaski (dove hanno annunciato la presenza, tra gli altri, Leo Fabbri e Vittoria Fontana) potrà quindi ritrovare il feeling con le gare e proiettarsi verso il successivo appuntamento in agenda, gli Assoluti di Rovereto del 25-27 giugno. Per il campione europeo indoor dei 60 metri è la seconda uscita dell'anno nei 100 dopo aver battuto il record italiano a Savona, in batteria, siglando un crono che resiste ancora come ottava prestazione mondiale del 2021. (ITALPRESS). glb/com 16-Giu-21 16:38