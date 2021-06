Basket: Coach Vitucci rinnova con Brindisi fino al 2024

Arrivato nel dicembre 2017, ha ottenuto in A 59 vittorie su 105 gare BRINDISI (ITALPRESS) – Brindisi e Frank Vitucci avanti insieme per altri tre anni: ufficiale il rinnovo del coach fino al 30 giugno 2024. Arrivato al timone della Happy Casa nel dicembre 2017, Vitucci ha collezionato 105 panchine in serie A conquistando 59 vittorie, a un passo dal primo posto occupato da coach Piero Bucchi (60 vittorie in 128 incontri) sulla panchina biancoazzurra. Sono 82 le vittorie totali tra competizioni nazionali (tre edizioni Final Eight: due finali e una semifinale raggiunta) ed europee (due partecipazioni in Basketball Champions League). Risultati che hanno proiettato la Happy Casa ai vertici del campionato italiano negli ultimi anni, in particolare nella stagione sportiva appena terminata. Risultati che hanno consacrato coach Vitucci come migliore allenatore dell'anno, eletto dai colleghi, capitani delle squadre e una giuria di giornalisti qualificati. (ITALPRESS). glb/com 16-Giu-21 10:46