Calcio: Depay “Barcellona? Stiamo trattando, a breve novità”

L'ufficialità sarebbe ormai questione di giorni AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – "Tutti sanno che ci sono delle trattative in corso e credo che presto ci saranno delle novità. C'è ancora da aspettare ma direi che in breve sapremo qualcosa di definitivo". Alla vigilia della sfida contro l'Austria, Memphis Depay conferma di essere sempre più vicino alla firma col Barcellona. L'attaccante olandese è a fine contratto col Lione "e non è un segreto che mi piacerebbe giocare agli ordini di Koeman, ma al momento c'è da aspettare e vedere che succede. Presto arriveranno novità". Già stamane la stampa catalana dava per fatto l'ingaggio dell'attaccante olandese: l'annuncio ufficiale sarebbe stato finora rinviato per assecondare la richiesta del ct Orange De Boer, che vuole i suoi concentrati esclusivamente sugli Europei. Se domani però l'Olanda dovesse battere l'Austria e conquistare la qualificazione per gli ottavi con un turno d'anticipo, il tecnico potrebbe dare l'ok al Barcellona perchè comunichi la firma di Depay. (ITALPRESS). glb/red 16-Giu-21 14:50