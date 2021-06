Calcio: Morata “Felice di fare un altro anno alla Juve”

Il club ha rinnovato per un'altra stagione il prestito dall'Atletico Madrid MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Ciao ragazzi, grazie mille del vostro sostegno. Tutti voi sapete quanto sia importante per me fare un altro anno alla Juve. Sono molto felice, molto orgoglioso". Dal ritiro della Spagna, con cui è impegnato a Euro2020, Alvaro Morata saluta i tifosi bianconeri all'indomani dell'annuncio ufficiale da parte della Juventus che ha deciso di rinnovare per un'altra stagione il prestito dell'attaccante dall'Atletico Madrid. "Non vedo l'ora di poter condividere momenti con voi assieme allo stadio – il messaggio di Morata diffuso attraverso i profili social della Juve – Adesso mi concentrerò sugli Europei, che sono molto importanti per me. Ma non vedo l'ora di riabbracciarvi tutti". (ITALPRESS). glb/red 16-Giu-21 14:02