Calcio: Young si allontana dall’Inter, l’Aston Villa ci prova

Per l'esterno inglese classe 1985 si profila un ritorno in Premier LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il contratto che lega Ashley Young all'Inter scade a fine mese e gli indizi che arrivano dall'Inghilterra lasciano intendere che non verrà rinnovato. Per l'esterno classe 1985 si profila infatti un ritorno in Premier League. Young avrebbe già declinato la proposta di prolungamento da parte dei nerazzurri e a lui starebbe pensando l'Aston Villa, che già in settimana conta di avviare i contatti con l'entourage del calciatore. Per Young, accostato anche a Watford e Burnley, sarebbe pronto un accordo annuale con opzione per la stagione successiva: il suo sarebbe un ritorno visto che ha indossato la maglia dei Villains dal 2007 al 2011, prima del passaggio al Manchester United. (ITALPRESS). glb/red 16-Giu-21 09:46