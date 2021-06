Euro2020: Nazionale. Mancini “Vittoria dedicata a tutti gli italiani”

Dopo il 3-0 alla Svizzera che vale gli ottavi, il ct azzurro pensa al Galles: "In campo per vincere" ROMA (ITALPRESS) – "Questa vittoria la dedico a tutti gli italiani e a tutte le persone che soffrono e stanno soffrendo". Lo ha dichiarato il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, dopo la vittoria per 3-0 ai danni della Svizzera. "La Svizzera è una squadra forte, è stata una partita durissima e lo sapevamo. Avremmo potuto far gol prima, abbiamo avuto occasioni e abbiamo sofferto quando c'era da soffrire. Ma alla fine l'abbiamo meritata – ha aggiunto il ct azzurro ai microfoni della Rai -. Nei primi minuti eravamo un po' in difficoltà poi siamo andati a prenderli alti e li abbiamo costretti a sbagliare. Non era semplice, i ragazzi sono stati bravissimi". Poi sull'infortunio di Chiellini, uscito durante il corso del primo tempo: "Speriamo che non sia niente di grave, vedremo domani". Infine sulla sfida di domenica contro il Galles: "Dovremo giocare per vincere anche la prossima senza calcoli e vedremo quello che accadrà", ha chiosato Mancini. (ITALPRESS). spf/ari/red 16-Giu-21 23:06