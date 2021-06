Martina Stella incinta svela sui social il sesso del bebè e quando nascerà

Martina Stella, incinta, ha annunciato la seconda gravidanza sul social: “E’ un maschio. E’ un figlio tanto, tanto desiderato, ma non programmato”.

dopo la primogenita Ginevra, nata 9 anni fa dalla relazione con l’hairstylist Gabriele Gregorini, arriva il primo figlio con il marito Andrea Manfredonia, il procuratore calcistico diventato suo marito nel 2016.

“La gioia più grande quella di diventare mamma ancora una volta”, scrive Martina raggiante sui social.

LA SUA ADORATA GINEVRA DIVENTA “SORELLONA” – La bellissima ragazzina di Impruneta che nel 2011 aveva incantato tutti al suo debutto nel film di Gabriele Muccino L’ultimo bacio è pronta a un fratellino alla sua adorata Ginevra che diventa “sorellona”. I sensuali balletti del buongiorno con i quali Martina allieta i follower saranno così presto sostituiti da dolcissimi video del suo secondo bebè.

Il nuovo arrivo è atteso tra quattro mesi: “Rappresenta sempre un grande cambiamento”, spiega Martina Stella, “io sono una figlia maggiore e lo so bene. Ginevra ora passa da momenti in cui è molto curiosa, euforica e vuole partecipare in tutto e per tutto ad altri momenti in cui anche inconsciamente ha delle paure”.