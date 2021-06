Motomondiale: Gp Germania, Quartararo “Fiducioso per il weekend”

Il leader della classifica iridata non è mai salito sul podio al Sachsenring SACHSENRING (GERMANIA) (ITALPRESS) – Sul Sachsenring non si è mai trovato molto a suo agio ma potrebbe essere la volta buona per salire sul podio e consolidare il primo posto nel Mondiale. La MotoGp torna a fare tappa in Germania dopo un anno di assenza e per Fabio Quartararo è l'occasione per sfatare un piccolo tabù visto che sulla pista tedesca non ha mai centrato grandi risultati. "Grazie al lavoro svolto durante i test in Catalogna siamo riusciti a preparare per il Sachsenring un setting che ci fa sentire abbastanza fiduciosi – confessa il pilota francese della Yamaha, in testa al Mondiale con 14 punti sul connazionale Zarco – Non è il mio tracciato preferito ma non vedo comunque l'ora di andare in pista. Finora abbiamo avuto un buon passo, per cui spero di ottenere un bel risultato nel weekend". A -40 dal compagno di box c'è Maverick Vinales, che invece al Sachsenring ha ottenuto in carriera un secondo posto (2019) e tre terzi posti (2011, 2013 e 2018) nella classe regina. "Abbiamo fatto un altro passo avanti nel test di Barcellona per cui a poco a poco stiamo migliorando. Sono impaziente di vedere se le modifiche fatte durante i test ci saranno di aiuto in Germania: è una pista abbastanza diversa dalle altre ma in passato ho ottenuto buoni risultati qui e spero di fare altrettanto quest'anno". (ITALPRESS). glb/red 16-Giu-21 12:27