Vezzali “Complimenti Cip per scelta Bebe Vio e Morlacchi portabandiera”

"Tenete alto il tricolore e mostrate al mondo il volto bello dell'Italia". ROMA (ITALPRESS) – "Complimenti al Comitato Italiano Paralimpico per la scelta di Bebe Vio e Federico Morlacchi come alfieri azzurri a Tokyo2020! Tenete alto il tricolore e mostrate al mondo il volto bello dell'Italia che non si ferma dinanzi alle difficoltà, ma si rialza sempre, sorride e…conquista l'obiettivo!". Lo ha scritto sui social il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali commentando la scelta del Cip sui portabandiera per le prossime Olimpiadi. (ITALPRESS). gm/com 16-Giu-21 14:07