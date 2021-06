Atletica: Iapichino cambia tecnico e sceglie il padre Gianni

La saltatrice azzurra "Mi metto in gioco e cerco nuove motivazioni" ROMA (ITALPRESS) – Larissa Iapichino, campionessa italiana indoor e primatista mondiale under 20 di salto in lungo al coperto, ha comunicato un cambio tecnico in vista della sua partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo e ai Mondiali under 20 di Nairobi. Sarà Gianni Iapichino, suo padre ed ex coach della campionessa Fiona May ad allenare Larissa con effetto immediato, concentrandosi da subito sui futuri impegni. "Sono molto grata a Gianni Cecconi per il lavoro che abbiamo fatto insieme – ha dichiarato la saltatrice – le soddisfazioni sono state numerose e abbiamo anche superato alcuni momenti difficili. Sento oggi di volermi mettere in gioco e trarre nuove motivazioni, rimanendo concreta nel contingente che vede come mio obiettivo principale i Mondiali di Nairobi di agosto. Sono altresì emozionata e felice di poter partecipare alle Olimpiadi che prepareremo con cura per dare il meglio; il massimo sarebbe poter entrare in finale, cosa assolutamente non scontata dati i valori in campo". "Ho individuato in mio padre la guida che sento più affine al percorso futuro – ha proseguito Iapichino – Ho scelto la via più difficile: abbiamo caratteri simili e so già che non mancherà lo scontro, tuttavia la mia fiducia è totale nella sua esperienza tecnica e nella sua capacità di trarre il meglio da me nelle situazioni più difficili. So che l'ho investito di una enorme responsabilità e in un momento di stagione delicato, ma questo è il mio sentimento. Adesso mi aspettano le visite preolimpiche e i Campionati Assoluti di Rovereto, dove ci ritroveremo per fare il punto". "Quando Larissa mi ha chiesto di allenarla mi sono balenate davanti mille considerazioni – ha commentato Gianni Iapichino – immagini di allenamenti e gare vissute con sua madre, con la quale abbiamo sempre detto che nessuno di noi avrebbe allenato le nostre figlie e qui mia figlia è stata ancora una volta sorprendente. Ho accettato subito e mi assumo volentieri questa responsabilità, cogliendo una grande sfida. Sto lavorando già ad un programma molto dettagliato che possa nel breve termine portare Larissa in una forma ottimale a fine luglio". (ITALPRESS). pal/red 17-Giu-21 12:29