Cinghiali a Roma, anche loro in campagna (elettorale) tra i rifiuti – Video

Siamo a Formello, quartiere a nord di Roma, sommerso ancora dai rifiuti (come d’altronde l’intera città). E sono proprio i cumuli di immondizia ad attirare l’attenzione dei cinghiali che rovistano indisturbati e banchettano tra le vie del quartiere.

Qui un esempio di come l’amministrazione capitolina, anche in campagna elettorale, non trova una soluzione.

Video di Welcome To Favelas