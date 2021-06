Euro2020: Daniele Orsato dirigerà Spagna-Polonia

Arbitri inglesi per Ungheria-Francia e Portogallo-Germania ROMA (ITALPRESS) – Altra importante designazione per Daniele Orsato, arbitro italiano ad Euro2020: dopo Inghilterra-Croazia, il fischietto di Schio dirigerà Spagna-Polonia, partita del gruppo E in programma sabato a Siviglia alle ore 21, molto delicata per i "padroni di casa" dopo il pareggio al debutto contro la Svezia. Gli assistenti saranno Alessandro Giallatini e Fabiano Preti; al Var Massimiliano Irrati, assistito da Marco Di Bello, Filippo Meli e Paolo Valeri. Quarto arbitro sarà la francese Stephanie Frappart. L'Uefa ha comunicato anche i direttori di gara delle altre due partite in programma sabato: Ungheria-Francia, match del gruppo F di scena a Budapest alle ore 15, sarà diretta dall'inglese Michael Oliver, con Stuart Burt e Simon Bennett nel ruolo di assistenti e Chris Kavanagh al Var; arbitro inglese anche per Portogallo-Germania, altra sfida del gruppo F di scena alle 18 a Monaco di Baviera che sarà diretta dall'inglese Anthony Taylor con gli assistenti Gary Beswick e Adam Nunn e Stuart Attwell al Var. (ITALPRESS). pal/red 17-Giu-21 11:13