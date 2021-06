Euro2020: Eriksen. Kjaer”Fiero di noi,christian nel cuore e nella mente”

"Uno schock che porteremo per sempre dentro di noi", dice il difensore danese COPENAGHEN (DANIMARCA) (ITALPRESS) – "Sono stati giorni molto particolari in cui il calcio non è stato la cosa più importante. E' stato uno shock che tutti noi porteremo dentro per sempre". Con queste parole Simon Kjaer torna su quanto accaduto sabato scorso durante Danimarca-Finlandia. Christian Eriksen che crolla a terra e lui che, di fatto, lo tiene in vita con fondamentali azioni di primo soccorso per poi proteggerlo insieme ai compagni e andare a consolare la moglie. "L'unica cosa che conta è che Christian adesso stia bene – dice il difensore del Milan e della Danimarca in un post su Instagram -. Sono orgoglioso di come abbiamo agito come squadra e di come siamo stati uniti in questo periodo difficile. Sono commosso e profondamente grato per il supporto che c'è stato dato. Ora andiamo in campo contro il Belgio con Christian nel cuore e nella mente. Giochiamo per Christian e, come sempre, per tutta la Danimarca. Questa è la motivazione più grande che possiamo avere e come sempre faremo del nostro meglio per la Danimarca". (ITALPRESS). ari/red 17-Giu-21 13:14