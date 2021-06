Euro2020: Salvini “Azzurri simboleggiano compattezza popolo italiano”

Il leader della Lega: "Locatelli? Meglio averlo in squadra che non" ROMA (ITALPRESS) – "Ieri sera ho gioito per l'Italia e per gli italiani, perché la compattezza di questa squadra simboleggia la compattezza di un popolo dopo un anno e mezzo di sofferenza. I colori delle singole squadre, come gli interessi dei singoli partiti, in un momento di gioia e di ripartenza come questo arrivano dopo". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio Anch'io su Rai Radio1, commentando la vittoria a Euro2020 degli azzurri di ieri sera all'Olimpico contro la Svizzera. "Locatelli? Sicuramente preferirei averlo in squadra piuttosto che non averlo", ha aggiunto Salvini, parlando dell'ex milanista, autore ieri sera di una doppietta. (ITALPRESS). ads/mc/red 17-Giu-21 09:03