Gattuso non sarà l’allenatore della Fiorentina

Decisione presa in accordo con il club che ora cerca un nuovo tecnico FIRENZE (ITALPRESS) – "ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano". Lo comunica il club toscano in una nota pubblicata sul proprio sito. (ITALPRESS). pal/red 17-Giu-21 10:09