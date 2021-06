Motomondiale: Gresini Racing torna a essere team indipendente

I due piloti saranno i giovani Di Giannantonio e Bastianini ROMA (ITALPRESS) – Il futuro della Gresini Racing si tinge di "rosso". Dal prossimo anno la Gresini Racing tornerà ad essere un "team indipendente" MotoGP con moto Ducati. Un futuro fortemente voluto dalla famiglia di Fausto Gresini, scomparso a causa del Covid-19 lo scorso febbraio, che ha dato vita ad un progetto completamente nuovo e legato al costruttore di Borgo Panigale per le prossime due stagioni. Il Team Gresini tornerà così a gestire in maniera totalmente autonoma la propria partecipazione nella classe regina e lo farà con una line-up tutta italiana formata da Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini: due piloti giovanissimi, ma già storicamente legati a Fausto Gresini e alla Gresini Racing. "Un ringraziamento sentito ad Aprilia Racing per questi sette anni insieme, senza dubbio un capitolo importantissimo della storia Gresini Racing", si legge in una nota. "È un momento molto emozionante per ognuno di noi – spiega Nadia Padovani, Gresini Racing Team Owner & Team Principal – Nei mesi scorsi il nostro impegno si è fuso con una forte spinta emotiva, con l'obiettivo di dare forma al futuro della Gresini Racing. Arrivare a poterlo annunciare ci riempie di orgoglio e soddisfazione. È un progetto nato nel segno della continuità e che si fonda sui valori con i quali Fausto ha costruito questa bellissima realtà". "Siamo davvero contenti di aver raggiunto questo accordo con Gresini Racing per le prossime due stagioni in MotoGP – sottolinea Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati Corse – Verso la fine dello scorso anno avevamo già delineato insieme a Fausto le basi di un possibile accordo e vogliamo ringraziare di cuore la sua famiglia per aver voluto portare avanti questo progetto insieme a noi. Gresini Racing è una realtà importante in MotoGP ormai da molti anni e siamo convinti che questa nostra partnership, che potrà contare su due piloti di sicuro talento come Enea e Fabio, potrà dare molte soddisfazioni a tutte le parti coinvolte". Infine Carmelo Ezpeleta, Ceo Dorno Sports: "Innanzitutto, è un piacere continuare a lavorare con la Gresini Racing come team indipendente. So quanto Fausto tenesse a questo progetto e sono sicuro che ne sarebbe molto orgoglioso ora. Ho avuto modo di parlare con Nadia in queste settimane e rivedo in lei, nei suoi figli e in tutto il team la determinazione e la grande passione per questo sport che tanto lo caratterizzava. Siamo molto felici che la Gresini Racing rimarrà con noi nella classe regina almeno per le prossime cinque stagioni". (ITALPRESS). mc/com 17-Giu-21 10:15