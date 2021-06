Suzuki presenta la prima edizione del V-Strom Day 2021

ROMA (ITALPRESS) – Domenica 4 luglio Suzuki organizza la prima edizione del V-Strom Day 2021, il primo motogiro ufficiale dedicato alle sport enduro tourer di Hamamatsu. L'evento sara' un'occasione per vivere una giornata all'insegna del divertimento e della passione per le due ruote. Suzuki prevede per i partecipanti un tour che li condurra' dalla sua sede di Robassomero, alle porte di Torino, fino a Sestriere, attraversando gli scenari incantati delle montagne olimpiche piemontesi. Si tratta di un percorso adventouring che si snoda in una cornice naturale mozzafiato adatto anche ai piloti che non hanno esperienza di guida su strade sterrate ma comunque perfetto per apprezzare la straordinaria versatilita' delle V-Strom. A condurre il plotone e a vigilare sulla sua sicurezza saranno alcune guide esperte del luogo e gli istruttori della V-Strom Academy in sella alle loro V-Strom 1050 XT e V-Strom 650 XT. Da oggi e fino al prossimo 28 giugno e' possibile iscriversi al V-Strom Day 2021. La procedura e' semplice: basta infatti collegarsi al sito https://moto.suzuki.it/v-strom-day/ cliccare sul pulsante "Iscriviti" e in automatico potrai inviare la tua richiesta di partecipazione e perfezionare la registrazione. Sul sito V-Strom-Day si trovano tutte le informazioni relative alla giornata. Per gestire al meglio la logistica dell'evento e assicurare un rapporto corretto tra le guide e i partecipanti, Suzuki ha deciso di limitare a 50 il numero massimo delle moto clienti. Al V-Strom Day 2021 si puo' prendere parte con una qualsiasi V-Strom, indipendentemente dall'anno e dalla cilindrata. Per affrontare il V-Strom Day 2021 non occorre che la moto sia equipaggiata con pneumatici tassellati ed e' possibile portare con se' anche il passeggero. Tutto cio' che e' richiesto ai partecipanti e' di essere in buona salute, avere con se' una mascherina e indossare abbigliamento tecnico adeguato. (ITALPRESS). ads/com 17-Giu-21 18:33