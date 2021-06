Tennis: Nadal rinuncia a Wimbledon e Tokyo “Penso ad allungare carriera”

Lo spagnolo annuncia la sua decisione sui social: "Non è stato facile, ma ho ascoltato il mio corpo" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Wimbledon e Tokyo senza uno dei più grandi di sempre. Rafa Nadal ha annunciato sui social che non parteciperà al torneo londinese che si disputerà dal 28 giugno all'11 luglio, nè alle Olimpiadi in Giappone. "Ho preso questa decisione e non è stato facile – le parole dello spagnolo che ha dato l'annuncio sui social -, ma ho deciso dopo aver ascoltato il mio corpo e aver parlato con il mio staff. Ho capito che è la scelta giusta per inseguire il mio obiettivo che è quello di allungare la mia carriera sportiva e continuare a fare quello che mi rende felice, ovvero competere ai massimi livelli e continuare a lottare per raggiungere gli obiettivi professionali e personali più alti". (ITALPRESS). ari/red 17-Giu-21 13:52