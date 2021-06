Tennis: Ultima stagione nel circuito Wta per l’olandese Bertens

La 'tulipana' è stata nel maggio 2019 n.4 del ranking mondiale ROMA (ITALPRESS) – La stagione 2021 sarà l'ultima per Kiki Bertens nel circuito Wta. A soli 29 anni, la tennista olandese ha deciso di porre fine alla sua carriera, come ha annunciato sul sito della sua federazione (KNLTB). In un video, Bertens spiega che "ho sempre preteso il massimo da me stessa, ma ora il serbatoio è davvero vuoto. Ho l'impressione che non ci sia più il giusto equilibrio tra l'energia che metto nel tennis e la soddisfazione che ne traggo". L'olandese ha in bacheca dieci titoli Wta, compresi quelli di Madrid 2019 e Cincinnati 2018. Attualmente ventesima al mondo, Bertens ha raggiunto il suo miglior ranking nel maggio 2019, salendo sino al 4° posto nella classifica femminile. Semifinalista del Roland Garros nel 2016, avrà due ultime opportunità per migliorare il suo miglior risultato in un Grand Slam, a Wimbledon e agli Us Open. (ITALPRESS). mc/red 17-Giu-21 09:34