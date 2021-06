Tokyo2020: Brasile, ex Barça e Juve Dani Alves convocato come fuoriquota

Nei 18 convocati della nazionale olimpica verdeoro non c'è invece Neymar RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – Dani Alves, ex giocatore di Barcellona, Juventus e Paris Saint Germain, vestirà la maglia del Brasile ai prossimi Giochi di Tokyo. Il 38enne esterno oggi al San Paolo è infatti uno dei tue fuoriquota arruolati dal ct Andrè Jardin – gli altri sono Diego Carlos, difensore classe '93 del Siviglia, e Santos, 31enne portiere dell'Athletico Paranaense – fra i 18 convocati della nazionale olimpica verdeoro. Resta fuori Neymar, attualmente impegnato in Coppa America e al quale, fa sapere la stampa brasiliana, il Paris Saint Germain avrebbe negato il doppio impegno. Stessa situazione per Weverton, estremo difensore del Palmeiras. Nella lista dei convocati figura anche l'ex Roma e Fiorentina Gerson, recentemente acquistato dal Marsiglia. La nazionale olimpica brasiliana, chiamata a difendere lo storico oro conquistato ai Giochi di Rio nel 2016, si ritroverà a partire dall'1 luglio a San Paolo. (ITALPRESS). glb/red 17-Giu-21 19:01