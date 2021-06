Calcio: Boniperti.Del Piero”Presidente,nessuno è stato la Juve come lei”

L'ex capitano bianconero ricorda l'uomo che lo portò in bianconero TORINO (ITALPRESS) – "Caro Presidente, nessuno è stato la Juventus come lei, e nessuno lo sarà. Io le devo tutto o quasi, da calciatore e molto anche da uomo. Perché senza la Juventus, senza la sua Juventus, io non sarei quello che sono. Le sarò grato per sempre e spero di essere riuscito a ricompensarla sul campo e fuori dal campo, come voleva lei". Con queste parole, in un post su Instagram con la foto del presidente che gli mette la fascia al braccio, Alessandro Del Piero ricorda Giampiero Boniperti, scomparso oggi all'età di 92 anni. (ITALPRESS). ari/red 18-Giu-21 10:33