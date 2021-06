Calcio: Tottenham. Tifosi protestano, no Gattuso come nuovo allenatore

Gli Spurs hanno riattivato i contatti con l'ex Roma Paulo Fonseca LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Gennaro Gattuso non è tra i candidati a diventare il nuovo allenatore del Tottenham. Il tecnico, separatosi dalla Fiorentina dopo appena 23 giorni dal suo insediamento in panchina, era immediatamente stato accostato agli Spurs, ma secondo quanto riportato dalla BBC il 43enne allenatore non siederà sulla panchina della squadra londinese. Già a partire dalla giornata di ieri – tra l'altro – i tifosi del Tottenham avevano mostrato il loro disappunto sul possibile arrivo di Gattuso lanciando l'hashtag #NoToGattuso. Gli Spurs starebbero guardando altrove e ieri sono stati riavviati i contatti con l'ex Roma Paulo Fonseca. (ITALPRESS). mra/ari/red 18-Giu-21 12:51