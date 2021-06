Calcio: Young saluta Inter “Speciale vincere scudetto qui”

L'esterno inglese torna in Premier per giocare con l'Aston Villa MILANO (ITALPRESS) – "Voglio solo ringraziare il club, i giocatori, lo staff e ovviamente i fan. L'accoglienza dal primo fino all'ultimo giorno è stata incredibile. Mi avete accolto nella famiglia Inter a braccia aperte e non posso ringraziarvi abbastanza". Ashley Young, dalla sua pagina Instagram, si congeda dai tifosi nerazzurri il giorno dopo la firma con l'Aston Villa. "Avrete sempre un posto nel mio cuore mentre vi guarderò da lontano. Aver conquistato lo scudetto ha reso il mio periodo all'Inter speciale e devo davvero ringraziare i miei compagni di squadra per questo: che spogliatoio fantastico, che gruppo fantastico dentro e fuori dal campo, mi avete aiutato tutti a modo vostro e abbiamo condiviso il momento più bello vincendo il titolo". Tanti i ringraziamenti da parte di Young, che ricorda con affetto il sostegno dei tifosi nel derby pre-pandemia che ha visto l'Inter ribaltare il Milan da 0-2 a 4-2: "Noi abbiamo vinto questo scudetto ma voi eravate lì con noi, lo abbiamo vinto per voi. Nelle ultime partite della stagione, vedervi fuori dallo stadio è stato incredibile e sono ricordi che mi porterò dietro tutta la vita". (ITALPRESS). glb/red 18-Giu-21 14:46