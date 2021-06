Euro2020: Danimarca, intervento riuscito per Eriksen

Il centrocampista dell'Inter potrebbe essere dimesso nella giornata di oggi ROMA (ITALPRESS) – Il centrocampista dell'Inter Christian Eriksen è stato operato con successo e potrebbe essere dimesso già nella giornata di oggi. Al fantasista danese, che aveva perso i sensi nel corso della gara di esordio della sua nazionale contro la Finlandia, è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo per controllare il ritmo cardiaco ed evitare possibili situazioni simili a quella vissuta qualche giorno fa. Per Eriksen adesso, però, il futuro è incerto: l'impianto del defibrillatore non gli impedisce di giocare a calcio e può condurre una vita nella più totale normalità, ma al momento sembra difficile che il classe 1992 torni immediatamente a giocare nell'Inter. (ITALPRESS). mra/glb/red 18-Giu-21 13:14