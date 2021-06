Euro2020: Nazionale. Italia-Galles, arbitra il rumeno Hategan

L'altra gara del girone, Svizzera-Turchia, affidata allo sloveno Vincic ROMA (ITALPRESS) – Sarà il rumeno Ovidiu Hategan a dirigere Italia-Galles, gara in programma domenica 20 giugno (ore 18 all'Olimpico di Roma) e valida per la terza e ultima giornata del girone A di Euro2020. Con lui i connazionali Radu Ghinguleac e Sebastian Gheorghe come guardalinee, il polacco Pawel Gil alla Var con assistenti i francesi François Letexier e Benjamin Pages e l'olandese Pol van Boekel. Quarto ufficiale di gara l'israeliano Orel Grinfeeld (ISR). Svizzera-Turchia, l'altra gara del girone, in programma a Baku in contemporanea domenica alle 18, sarà invece diretta dallo sloveno Slavko Vincic che avrà come guardalinee i connazionali Tomaž Klancnik e Andraž Kovacic, il tedesco Bastian Dankert alla Var, insieme agli assistenti Christian Dingert (Ger), Christian Gittelmann (Ger) e Marco Fritz (Ger), mentre il quarto ufficiale di gara sarà lo svedese Andreas Ekberg. (ITALPRESS). ari/red 18-Giu-21 11:21