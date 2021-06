Euro2020: Portogallo, Santos “Germania fantastica ma noi grande squadra”

Il ct dei lusitani: "Spero che i tifosi motivino la squadra e non solo CR7" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – "Stiamo iniziando a farci rispettare. La Germania è fantastica, ma sa che avrà di fronte una grande squadra". A dirlo è il commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos, intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro la Germania a Monaco di Baviera. "Non ho affatto paura della Germania, ma da lì a pensare che il Portogallo sia favorito contro la Germania è troppo". All'esordio i lusitani hanno steso per 3-0 l'Ungheria: "Si può sempre migliorare, dobbiamo difendere bene e creare occasioni", ha detto Santos. Sulla presenza dei tifosi lusitani sugli spalti, il ct portoghese ha spiegato: "Spero che motivino la squadra e non solo Ronaldo, perché, anche se siamo molto orgogliosi di averlo con noi, non vince da solo". Con Santos è anche intervenuto il difensore Ruben Dias: "Saremo di fronte a una squadra di alto livello, una delle migliori all'Europeo – ha detto il centrale -. Anche se abbiamo iniziato molto bene questa competizione dobbiamo rimetterci con i piedi per terra, per vincere questa partita dobbiamo fare ancora di più. Sia nel mio attuale club (Manchester City, ndr), come nel club che in cui ho giocato in precedenza (Benfica, ndr) e qui in nazionale, la mentalità è la stessa, ovvero voler essere migliore dell'avversario, dominare e vincere tutte le partite", ha concluso Dias. (ITALPRESS). mra/glb/red 18-Giu-21 17:37