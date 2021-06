Euro2020: Spagna, Luis Enrique “Con Polonia giocano Morata e altri 10”

Criticato dopo la gara con la Svezia, l'attaccante della Juve sarà ancora titolare SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Domani giocano Morata e altri dieci". Basta questa frase a Luis Enrique per mettere in chiaro le cose: nonostante i gol sbagliati all'esordio con la Svezia e le tante critiche ricevute, l'attaccante della Juventus sarà confermato titolare anche domani contro la Polonia. "Ad Alvaro continuo a dire le stesse cose, di continuare a dare quello che dà, in attacco e in difesa. I fischi? Che li rivolgano a me, a chiunque vogliano ma solo se vedono in campo una squadra apatica, con nessuna voglia di correre, se vedono un'organizzazione disastrosa. Al di là del risultato che ci ha lasciato un po' di tristezza, nella prima partita abbiamo giocato bene. In allenamento ho visto fame e ambizione e siamo pronti a ottenere un grande risultato". Recuperato dal Covid Busquets ("vediamo come sta, non è escluso che possa giocare. Finalmente siamo al completo"), Luis Enrique è altrettanto felice per il calo delle temperature a Siviglia: "Ci sono anche le condizioni meteo per fare una buona gara". Morata, dal canto suo, ringrazia il ct per la fiducia. "Quello che posso assicurare è che darò tutto, penso a fare del mio meglio per la Spagna. A volte si solleva un polverone solo per avere qualcosa di cui parlare, la cosa importante è non pensare al passato. La gara con la Svezia non è andata come avrei voluto e devo accettarlo – prosegue Morata – Ma già il giorno dopo uno lavora ancora più duro. Vogliamo vincere le prossime due partite e qualificarci, andare avanti fino alla finale e vincerla. È questo il nostro obiettivo". E l'attaccante spagnolo è pronto a dare un dispiacere all'amico Szczesny: "E' una persona molto carismatica nello spogliatoio della Juventus, un top. Solitamente scherziamo, gli sono affezionato ma non domani". (ITALPRESS). glb/red 18-Giu-21 16:34