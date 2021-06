Vigorito presenta Caserta “Benevento riparte con umiltà e coraggio”

"Felice di far parte di un nuovo progetto in una grande piazza", ha dichiarato il nuovo allenatore BENEVENTO (ITALPRESS) – E' iniziata l'era di Fabio Caserta. Il nuovo allenatore del Benevento è stato presentato ufficialmente oggi nel corso di una conferenza stampa presso la sala stampa "Marco Santamaria" dello stadio "Ciro Vigorito". Insieme all'allenatore di Melito di Porto Salvo erano presenti il direttore sportivo Pasquale Foggia e il presidente Oreste Vigorito che ha aperto la conferenza stampa. "Abbiamo la consapevolezza di aver scelto la persona giusta per le qualità umane e anche per quelle tecniche che però saranno giudicate sempre dal campo. Accanto a me c'è il confermato direttore sportivo che non ha mai pensato di andare via e su mia richiesta è rimasto qui. Non so dove andremo, ma sono sicuro che faremo la nostra bella figura nel prossimo campionato. Si riparte dalle cadute, ma con umiltà e coraggio". Subito dopo ha preso la parola l'ex tecnico del Perugia che, reduce dalla promozione in B con gli umbri, ha subito dimostrato il proprio entusiasmo per la nuova avventura alla guida dei sanniti che, dopo la retrocessione in B, hanno salutato Pippo Inzaghi. "Mi fa piacere far parte di un nuovo progetto e ringrazio il presidente e il direttore che hanno posto la fiducia nella mia persona. Vogliamo fare un campionato importante in una piazza blasonata e che trasmette grande calore – ha spiegato Caserta -. Bisogna lasciarsi alle spalle la delusione della retrocessione e guardare avanti con coraggio e entusiasmo. Per la nuova rosa che nascerà ne parleremo in questi giorni con il presidente e il direttore mi fido completamente di loro, conoscono bene il mio credo calcistico. Il mio modulo di partenza è il 4-3-3 ma in queste prime esperienze di allenatore ho sempre adattato il mio sistema di gioco al materiale umano che ho a disposizione". (ITALPRESS). mco/ari/red 18-Giu-21 14:22