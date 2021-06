Calcio: Milan, Romagnoli pedina per arrivare a Junior Firpo

Il difensore potrebbe essere offerto al Barcellona per sbloccare la trattativa BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Milan non molla Junior Firpo. Secondo "Sport", continua il pressing dei rossoneri per il 24enne esterno sinistro del Barcellona: il giocatore avrebbe già dato l'ok, tanto da rifiutare proposte anche più interessanti, e il Milan vorrebbe provare a ottenerlo in prestito con diritto di riscatto. Il Barcellona, però, preferirebbe la cessione a titolo definitivo: Southampton e West Ham sarebbero pronti ad andare incontro alla richiesta da 16 milioni di euro ma Firpo non ha alcuna voglia di andare in Premier League. Per trovare la quadra, allora, il Milan potrebbe decidere di offrire una contropartita tecnica: l'indiziato numero uno è Alessio Romagnoli, in scadenza nel 2022 e ormai dietro Kjaer e Tomori nelle gerarchie di Pioli, ma il Barcellona sarebbe più interessato ad altri calciatori come Kessie o Tonali, anche se quest'ultimo non è stato ancora riscattato dai rossoneri. (ITALPRESS). glb/red 19-Giu-21 16:45