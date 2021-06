Covid, in Italia 1.197 nuovi casi e 28 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Leggero incremento dei casi covid in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati forniti dal bollettino del Ministero della Salute, i nuovi contagiati sono 1.197, in lieve incremento rispetto ai 1.147 di ieri, pero' a fronte di un notevole aumento dei tamponi processati, 249.988 che fa calare il tasso di positivita' allo 0,47%. A calare sono anche i decessi, 28 (-7). I guariti sono 4.087 mentre si registra una flessione degli attualmente positivi di 2.922 unita' a 89.150. Non si arresta il costante calo dei ricoveri: nei reparti ordinari ad oggi sono ricoverate 2.504 persone, rispetto a ieri 176 pazienti in meno; 394 si trovano invece nelle terapie intensive, con un saldo complessivo in negativo sul rapporto ingressi/uscite di 22 pazienti con 10 nuovi ingressi (ieri erano stati 11). In isolamento domiciliare si trovano 86.352 persone. Sul fronte delle regioni oggi si registrano due regioni prime con lo stesso numero di nuovi casi, 183: si tratta di Sicilia e Lombardia. Seguono Campania (139) e Lazio (101). In Molise si contano al contrario 7 nuovi casi mentre 3 si evidenziano in Valle d'Aosta. (ITALPRESS). tai/mgg/red 19-Giu-21 17:57