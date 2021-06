Euro2020: Deschamps “Ungheria ha fatto partita della vita”

"Dato il contesto, ci prendiamo comunque il punto". BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – "L'Ungheria ha giocato la partita della sua vita. Buon per loro". A dirlo è il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps al termine del match pareggiato per 1-1 contro l'Ungheria nella seconda giornata del girone F di Euro2020. "In un primo tempo dove abbiamo condotto la gara ci siamo trovati sotto dopo la loro unica azione – ha sottolineato Deschamps -. Il pubblico e l'atmosfera dava loro forza, si difendono molto bene, lo hanno fatto anche contro il Portogallo fino all'83'. Dato il contesto, ci prendiamo comunque il punto". Poi sulla poca incisività del reparto offensivo: "I tiri in porta non possono essere tutti gol. Abbiamo avuto grandi occasioni nella prima frazione, dovevamo andare in vantaggio, non ce l'abbiamo fatta. Anche loro non hanno avuto praticamente alcuna occasione, ma non è abbastanza rispetto a quanto speravamo". "A livello di stato d'animo non abbiamo nulla di cui vergognarci – ha aggiunto il portiere dei bleus Hugo Lloris -. Naturalmente c'è un po' di rammarico, volevamo vincere". (ITALPRESS). mra/mc/red 19-Giu-21 18:53