Euro2020: Ungheria, Rossi “Tutto merito dei ragazzi”

"Abbiamo giocato tatticamente benissimo, mettendoci coraggio e cuore" BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – "La mia squadra ha giocato una partita estremamente buona dal punto di vista tattico, mettendoci la giusta dose di coraggio e cuore. Posso solo ringraziarla". Marco Rossi, ct dell'Ungheria, applaude i suoi ragazzi dopo lo storico 1-1 contro la Francia a Euro2020. "Molti allenatori sono convinti che si vinca grazie alle loro tattiche ma si sbagliano: i calciatori restano i protagonisti e oggi si è visto, era un risultato inimmaginabile". L'Ungheria ha sofferto, ha rischiato, "ma sapevamo che ci sarebbero stati dei momenti difficili durante la partita e stiamo lavorando per gestirli. Abbiamo calciatori che ci mettono impegno e lavorano duro ogni giorno per migliorarsi. Abbiamo i nostri limiti ma il futuro promette bene". "Abbiamo ottenuto un risultato fantastico con un grande gioco di squadra – ha aggiunto Attila Fiola, autore del gol dei magiari -. Sono orgoglioso della squadra e anche dei tifosi. Questo è uno dei giorni più belli della mia vita. È stato fantastico vedere quanto la squadra abbia giocato bene. Siamo stati in grado di mostrare un calcio più coraggioso e siamo stati migliori in attacco rispetto alla gara di martedì contro il Portogallo. Oggi è stato fantastico", ha concluso il laterale ungherese. 19-Giu-21