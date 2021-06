F.1: Verstappen vola nelle ultime libere in Francia, Sainz 3°

Secondo tempo per Bottas, quinto Hamilton e undicesimo Leclerc LE CASTELLET (FRANCIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen vola nella terza e ultima sessione di libere nel GP di Francia di Formula 1. Sul circuito di Le Castellet il pilota della Red Bull chiude il giro in 1'31"300 con sette decimi di vantaggio sulla Mercedes di Valtteri Bottas (2°) e quasi un secondo su Lewis Hamilton (5°). Nel mezzo un sorprendente Carlos Sainz (+0"895), terzo con la sua Ferrari e davanti all'altra Red Bull di Sergio Perez. Undicesima, invece, la Rossa di Charles Leclerc. Le monoposto torneranno in pista dalle 15 per le qualifiche. (ITALPRESS). spf/pal/red 19-Giu-21 13:06