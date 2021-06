Impresa Ungheria a Budapest, Francia bloccata sull’1-1

Vantaggio magiaro con Fiola, pari di Griezmann BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – L'Ungheria ferma la corsa della Francia campione del mondo a Euro2020. I magiari riescono a bloccare sull'1-1 i Bleus in un match combattuto e con tante emozioni, da una parte e dall'altra. Prima il vantaggio dei magiari con Fiola nel primo tempo, risposta dei francesi nella ripresa con Griezmann. Alla Puskas Arena inizia meglio l'Ungheria provando ad impensierire la difesa della Francia in velocità e con tanta aggressività in mezzo al campo. La prima occasione dei francesi arriva al 14' con una conclusione da fuori di Benzema: Gulacsi respinge, sul pallone si avventa Griezmann che calcia a botta sicura, ancora una volta il portiere ungherese dice di no, ma alla fine arriva il fischio del direttore di gara, l'attaccante del Barça era in offside. La migliore occasione per i Bleus arriva al minuto 31: Griezmann pesca Mbappé in area, l'attaccante del Psg controlla e serve Benzema al centro area ma il centravanti del Real Madrid calcia di poco a lato da pochi passi. Il primo tempo sembra destinato a chiudersi in parità, ma al secondo dei cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara è l'Ungheria a passare in vantaggio con un'azione di contropiede: Nagy serve Sallai nei pressi del centrocampo, l'attaccante del Friburgo (ex Palermo) riesce in qualche modo a servire Fiola che si invola verso la porta di Lloris, giunto a tu per tu con l'estremo difensore francese piazza la sfera nell'angolino basso, realizzando il suo secondo gol in Nazionale. Nella ripresa la Francia prova subito a reagire e trova il pari al pareggio al 66': rilancio profondo di Lloris che sorprende i difensori della squadra di Rossi, che lasciano rimbalzare la sfera, Mbappé sfrutta l'indecisione di Nagy e riesce a mettere in mezzo, la palla resta lì dopo un tocco di Orban favorendo Griezmann, che ribadisce in rete da pochi passi. A otto dalla fine ancora altra grande parata di Gulacsi, che respinge una potente conclusione di Mbappé. Nei minuti finali forcing Francia, ma alla fine termina in parità. Nella terza e ultima giornata del girone si giocheranno Germania-Ungheria e Portogallo-Francia. (ITALPRESS). mra/glb/red 19-Giu-21 17:12