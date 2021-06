In Copa America vittorie di misura per Argentina e cile

Rodriguez decide la sfida all'Uruguay, per la Roja in gol Brereton ROMA (ITALPRESS) – L'Argentina batte l'Uruguay per 1-0 e ottiene la sua prima vittoria in Copa America 2021. Successo di misura per Messi e compagni, chiamati al riscatto dopo l'1-1 all'esordio contro il Cile. Il gol decisivo porta la firma di Guido Rodriguez, centrocampista del Betis, che al 13' del primo tempo riceve palla da Messi e batte il portiere avversario. Una rete da tre punti che proietta l'Albiceleste al comando del gruppo B, con 4 punti e a pari merito con il Cile, che nella seconda giornata ha sconfitto per 1-0 la Bolivia, al secondo ko in Copa America e fanalino di coda del girone. La rete della vittoria cilena è stata firmata da Ben Brereton al 10' del primo tempo, un contropiede con assist perfetto di Edu Vargas e destro a giro letale dell'attaccante d'origine inglese. Argentina e Cile torneranno in campo nella notte italiana tra lunedì e martedì: l'Albiceleste affronterà il Paraguay, mentre la Roja sfiderà l'Uruguay. (ITALPRESS). pal/red 19-Giu-21 08:50