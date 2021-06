MotoGp: Quartararo guida la terza sessione di libere in Germania

Soltanto 16° tempo per Valentino Rossi che dovrà partire dalla Q1 CHEMNITZ (GERMANIA) (ITALPRESS) – Fabio Quartararo è il più veloce nella terza sessione di prove libere di MotoGP per il GP di Germania. Il leader del Mondiale, in sella alla Yamaha, firma il giro migliore in 1'20"348 davanti alle Ducati di Jack Miller (56 millesimi) e Johann Zarco (85 millesimi). Dopo il ventiduesimo posto di ieri, Pecco Bagnaia sigla l'ottavo tempo ed accede al Q2, seguito da Marc e Alex Marquez. Niente da fare per Franco Morbidelli e Valentino Rossi, rispettivamente 12° e 16° e costretti a partire dal Q1 che inizierà alle 14.10. (ITALPRESS). spf/pal/red 19-Giu-21 10:49