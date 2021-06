Tennis: Berrettini approda in finale al Queen’s

Il tennista romano supera in semifinale De Minaur in due set LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini approda in finale nei "Cinch Championships", Atp 500 dotato di un montepremi di 1.290.135 euro che si sta disputando sui campi in erba dello storico Queen's Club di Londra, in Gran Bretagna (lo scorso anno il torneo non si e' svolto a causa della pandemia). Il 25enne tennista romano, numero 9 del ranking e prima testa di serie, ha superato in semifinale l'australiano Alex De Minaur, quarta forza del seeding, con il punteggio di 6-4 6-4, maturato in un'ora e 23 minuti di gioco. (ITALPRESS). mc/red 19-Giu-21 15:39