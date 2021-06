Tennis: Musetti “Wimbledon è il mio torneo preferito, non vedo l’ora”

Il giovane toscano "Proverò a fare meglio del Roland Garros" FIRENZE (ITALPRESS) – Il torneo di Wimbledon "è il mio preferito quindi non vedo l'ora di partecipare e ripetere il gran torneo fatto al Roland Garros. E magari cercare di andare più avanti". Lo ha detto ai microfoni del "Tgr Rai-Toscana" Lorenzo Musetti. Con il maestro di tennis Simone Tartarini "abbiamo condiviso la mia carriera finora come padre e figlio, quindi credo che questa sia veramente la nostra forza", ha aggiunto Musetti che poi ha spiegato: "Gestire le luci della ribalta non è facile. Per fortuna sono sempre stato abituato da ragazzo ad avere parecchi riflettori puntati addosso". Prima della partenza per l'Inghilterra all'orizzonte di Musetti c'è però un altro impegno. "La mia professione è il tennis quindi è il mio lavoro – ha concluso il classe 2002 carrarino – pero' mi piaceva concludere il percorso scolastico al meglio" sostenendo l'esame di maturità nei prossimi giorni in un liceo linguistico di Cecina. (ITALPRESS). lc/pal/red 19-Giu-21 09:55